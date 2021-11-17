Müzevir ne demek? Müzevir anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müzevir, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müzevir ne demek? Müzevir anlamı ne? İşte, Müzevir kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müzevir kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müzevir anlamı ne? Müzevir ne demek?
MÜZEVİR NE DEMEK?
Müzevir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müzevir, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre müzevir kelimesi anlamı şu şekildedir:
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