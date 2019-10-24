Müzede erken teşhis: Termal kamera sayesinde kanser olduğunu öğrendi

24.10.2019 11:28

İskoçya'daki bir müzede sergilenen interaktif kamera, turist bir kadının meme kanseri olduğunu ortaya çıkardı.



Bal Gill adlı kadın Edinburgh kentindeki Camera Obscura müzesini ziyaret ederken, vücudun hangi kısımlarının sıcak hangi kısımlarının soğuk olduğunu gösteren termal kameranın önünde durup vücut ısısını görmek istedi. Bu esnada memesinin tekinin sarı renkle aydınlatıldığını fark etti. Euronews.com'da Görüntüle