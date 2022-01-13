Müzede Bir Gece filmi oyuncuları kim? Müzede Bir Gece filmi konusu, oyuncuları ve Müzede Bir Gece özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Müzede Bir Gece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müzede Bir Gece filmini izleyecek olanların merak ettiği Müzede Bir Gece konusu nedir, Müzede Bir Gece oyuncuları kimler ve Müzede Bir Gece özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca fantastic maceralar peşinde koşmuş olan Larry Daley bunların ona hiçbir çıkar sağlamadığını ve bu yüzden işsiz kalıp oğlunu göremeyecek duruma geldiğini fark edince gerçek bir iş arayışına girer. Rüyalarındaki büyük hayalin bir gün onu bulacağından emindir. Fakat böyle bir hayalin bu kadar canlı ve heyecanlı gerçekleşeceğinden tabii ki haberi yoktu… İşindeki ilk gecesinde büyükçe bir el feneri ve aşırı kullanılmaktan yıpranmış bir kullanım klavuzu ile koskaca müzede tek başına kalır. En azından o yalnız olduğunu düşünmektedir. Biraz sonra Larry bütün şaşkınlığı ile koskoca müzedeki tüm yaratıkların teker teker canlanmasına şahit olacaktır

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular:Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs

Tür: Aksiyon, Komedi

Yapım Yılı: 2006

Senaryo: Ben Garant, Thomas Lennon

Yapımcı Firma: Twentieth Century-Fox Film Corporation.

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