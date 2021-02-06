Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarını kontrol ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarını kontrol ediyor

06.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:20
Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarını kontrol ediyor

Birleşik Krallık'ta gerçekleşen çevrimiçi bir müzayedede 27 bin euroya satılan yetenekli Border Collie türü köpek, yeni sahibinin koyunları için çobanlık yapıyor.

Galler'de yaşayan 28 yaşındaki çiftçi Dewi Jenkins, Border Collie (En zeki ve yetenekli çoban köpeği) türü olan Kim isimli köpeğini 27 bin euroya çevrimiçi bir açık arttırmada sattı. Dünyanın en pahalı çoban köpeği haline gelen Kim, yeni sahibinin Newcastle'daki çiftliğinde bulunan koyunları kontrol ediyor.

Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarını kontrol ediyor

"GİTTİĞİNİ GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Kim'i eğiten 28 yaşındaki Galli çiftçi Dewi Jenkins, yetenekli yavrunun tek bir eğitimden sonra görevleri tek başına yerine getirebileceğini söyledi. Kim'in koyun ve sığır sürülerinin tamamını tek başına toplayabildiğini söyleyen Jenkins, "Kim'in gittiğini görmek çok üzücü ama onun mükemmel bir eve gideceğini bilmekten de çok mutluyum." dedi.

Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarını kontrol ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarını kontrol ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:20:27. #1.14#
title