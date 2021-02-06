Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarını kontrol ediyor

Birleşik Krallık'ta gerçekleşen çevrimiçi bir müzayedede 27 bin euroya satılan yetenekli Border Collie türü köpek, yeni sahibinin koyunları için çobanlık yapıyor.

Galler'de yaşayan 28 yaşındaki çiftçi Dewi Jenkins, Border Collie (En zeki ve yetenekli çoban köpeği) türü olan Kim isimli köpeğini 27 bin euroya çevrimiçi bir açık arttırmada sattı. Dünyanın en pahalı çoban köpeği haline gelen Kim, yeni sahibinin Newcastle'daki çiftliğinde bulunan koyunları kontrol ediyor.

"GİTTİĞİNİ GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Kim'i eğiten 28 yaşındaki Galli çiftçi Dewi Jenkins, yetenekli yavrunun tek bir eğitimden sonra görevleri tek başına yerine getirebileceğini söyledi. Kim'in koyun ve sığır sürülerinin tamamını tek başına toplayabildiğini söyleyen Jenkins, "Kim'in gittiğini görmek çok üzücü ama onun mükemmel bir eve gideceğini bilmekten de çok mutluyum." dedi.