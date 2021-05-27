Muz kaç kalori? Muz'un besin değeri ne kadar?
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Muz kaç kalori? Muz'un besin değeri ne kadar?

Muz kaç kalori? Muz'un besin değeri ne kadar?
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En çok sevilen meyvelerden biri olan muz, içerdiği yüksek besin öğeleri ile dikkat çekiyor. Peki, Muz kaç kalori? Muz'un besin değeri ne kadar?

Yüksek lif içeriğine sahip olan muz uzun süre tok tutuyor. Sindirimi kolay olduğundan özellikle mide problemi olanlara öneriliyor. Yüksek oranda potasyum içeren muz, yüksek tansiyonun ve kalp fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor.

MUZ KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERİ NE KADAR?

1 porsiyonu yaklaşık 130 gram olan muz, 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içeriyor. Nişasta formundaki karbonhidrattan dolayı yüksek kaloriye sahip olan meyve, yüksek potasyum içeriğiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca 1 porsiyon muzda yaklaşık 1.5 gram protein ve 3.5 gram diyet lifi mevcut.

Muz, C vitamini, folik asit, potasyum, magnezyum ve lif açısından iyi bir kaynaktır. Muz tokluk sağlayıcı bir meyvedir. 1 adet büyük muz 3 porsiyon meyveye denktir. Bu nedenle önerilen meyve porsiyonuna göre tüketilmelidir.

Muz besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;

%79 daha az kalori

%100 daha az protein

%23 daha az karbonhidrat

%100 daha az yağ

içermektedir.

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