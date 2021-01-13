Müttefik ne demek? Müttefik nedir, ne anlama gelir? Müttefik TDK anlamı
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Müttefik ne demek? Müttefik nedir, ne anlama gelir? Müttefik TDK anlamı

13.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:49
Müttefik ne demek? Müttefik nedir, ne anlama gelir? Müttefik TDK anlamı

Müttefik ne demek? Müttefik nedir, ne anlama gelir sorusu merak ediliyor. Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan Müttefik TDK sözlük anlamı. İşte detaylar...

Müttefik ne demek sorusunun yanıtı haberimizde. Müttefikgündelik yaşamda hala yaygın kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu bu kelime için, 'iş birliği yapan ve iş birliği yapanlar topluluğu' biçiminde ele almaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda bir araya gelmiş devletler için kullanılan bir kelimedir.

MÜTTEFİK NE DEMEK?

Amaca göre değişik anlamları üzerinden müttefik kelimesini Türkçede kullanmak mümkün. Bağlaşma, Anlaşma ya da uyuşmave Oy birliği anlamlarına gelmektedir.

Daha çok savaşlarda ülkelerin kullandığı bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda devletlerin birbirleriyle yaptıkları bazı anlaşmalar üzerinden de birbirinden fayda sağlamaları şeklinde birlik oluşturma ifadesi üzerinden ele alınmaktadır.

Gündelik yaşamda ayrıca birinin yanında olmak ya da güvenilir bir ülke veya kişi olmak şeklinde anlatılmaktadır.

''O dönem müttefik ülkeler çok daha güçlüydü.''

Bu cümlede anlatıldığı gibi bir araya gelmiş ve belli koşulları kabul etmiş ortak hale gelmiş bir birlik anlatılmaktadır. Özellikle çıkarları doğrultusunda hem kişilerin hem de devlet ve kurumların yaptıkları belli kurallara dayanan birlik anlamına gelmektedir. Gündelik yaşamda oldukça kullanılan bir kelime olması ile beraber, aynı zamanda pek çok yazılı kaynakta ve eserde de sıkça karşılaşılan sözcüklerden biridir. Yukarıdaki anlamları üzerinden değerlendirilebilir ve kullanılabilir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 20:49:21. #1.15#
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