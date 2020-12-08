Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncuları ve Müttefik özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müttefik filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Müttefik konusu, özeti ve Müttefik oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Müttefik filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Müttefik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müttefik filmini izleyecek olanların merak ettiği Müttefik konusu nedir, Müttefik oyuncuları kimler ve Müttefik özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Müttefik", 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour (Cotillard) ile karşılaşan istihbarat subayı Max Vatan'ın (Pitt) hikayesini konu alıyor. Marianne ve Max Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ilişkileri savaşın yoğun baskısıyla tehlikeye girer.

MÜTTEFİK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy

Tür: Aksiyon, Drama, Romantik

Yapım Yılı: 2016 (124 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Aralık 2016 Cuma

Senaryo: Steven Knight