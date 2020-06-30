Mutluluğa 'Evet' dediler Takvim Gazetesi Magazin Müdürü Özge Gürcan ve özel bir şirkette satış bölge müdürü olan Onur Köksel, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar.

Çiftin nikah şahitliğini Takvim gazetesi köşe yazarı ve müzik dünyasının ünlü şarkı sözü yazarı Hakkı Yalçın ve başarılı sanatçı İrem Derici yaptı. Çifte bir ömür mutluluk dileyen Derici, nikah kıyılırken "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını söyleyip "İnşallah dünyanın en mutlu çifti olurlar" dedi.& ;



Kaynak: Snob Magazin