Mutlu Ulutaş Mazbatasını Aldı

Kaş Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mutlu Ulutaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart yerel seçimlerini 3 bin 30 oy farkla kazanan Cumhur ittifakının AK Parti'li adayı Mutlu Ulutaş, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Ardından Kaş Belediyesine gelen Mutlu Ulutaş görevi devraldı. Burada yapılan devir teslim töreninde Mutlu Ulutaş, Başkan Halil Kocaer'den başkanlık görevini devralarak makamına oturdu.

Törene AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cemil Kolak, yeni seçilen belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Ulutaş törende yaptığı konuşmada, siyasetin hizmet yarışı olduğunu belirterek, yeni dönemde de vatandaşların hizmetinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Törenin ardından Başkan Ulutaş makam odasına geçerek, geçen dönem yaptığı hizmetleri dolayısıyla Kocaer'e teşekkür plaketi sundu. Vatandaşlardan gelen tebrikleri de tek tek kabul etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA