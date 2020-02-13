Mutlu Arı: Sevgi her şeyin ilacıdır
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Mutlu Arı: Sevgi her şeyin ilacıdır

Mutlu Arı, "Adı Aşk Olsun" isimli EP çalışmasını Garaj Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Mutlu Arı: Sevgi her şeyin ilacıdır

koltuğunda Akkaya'nın oturduğu klipte Esenay Kılıç ve ressam Ayşe Müftüoğlu da oyunculuk performansı sergiledi.

Mutlu Arı, bir kanser hastasının bu hastalıkla mücadelesi ve galip gelişinin anlatıldığı Ayşe Müftüoğlu tablosundan etkilenerek bu şarkıyı yazdığını söyledi. Eşinin sevgisi ve azmiyle hastalığı yenen bu kişinin hayatından ilham alan sanatçı "Aşkın ve sevginin yenemeyeceği zorluk yoktur. Bu şarkımda da bunu anlattım." şeklinde konuştu.



Kaynak: Snob Magazin

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