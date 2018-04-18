Mutki'de "Tübitak 4006 Bilim Fuarı"

Mutki ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğretmen ve öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Fuarın açılışını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, kurum müdürleri ile fuarı gezerek sergilenen projeleri inceledi.

YBO Müdürü Cezmi Çakar, fuarda 50 öğrencinin 7 danışman öğretmen nezaretinde hazırladığı 34 projenin sergilendiğini söyledi.

Öğrencilerin projeleri sergilemek için 4 ay boyunca hazırlandıklarını belirten Çakar, "Projeler hazırlanırken öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara daha basit çözümler üretmesini ve bilimsel anlamda ufuklarını geliştirmeyi hedefledik. Ayrıca danışman öğretmenlerle beyin fırtınası yapan öğrencilerimizin bilimsel anlamda kazanımları oldu. Hazırladığımız 34 projenin tamamı TÜBİTAK başvurusundan geçmiş olup iki projemiz Van bölgesinde sergilenmek üzere seçilmiştir." diye konuştu.