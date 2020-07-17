Mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanınca "Size şaka yaptık" dedi Çorum'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda evlerinin mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede saklanan 2 zanlı yakalandı.

Çorum'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda evlerinin mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede saklanan 2 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından haklarında 5 ay ila 6 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanması için il genelinde 19 adrese baskın düzenlendi.

Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan kişilerden 6'sı yakalandı.

Operasyonda, evlerinin mutfak bölümündeki tezgahının altından duvarı delerek yaptıkları gizli bölmede saklandıkları tespit edilen bir kadın ve bir erkek de yakalananlar arasında yer aldı.

Polislerin ikazı üzerine gizli bölmeden çıkan kadın, "Size şaka yaptık" ifadesini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, hakkında para cezası bulunan kişi ise cezai ödemesini yatırdığı için serbest bırakıldı.

Kaynak: AA