Mutazione Xbox One ve Switch çıkış tarihi belli oldu!

Yayıncı Akupara Games ve geliştirici Die Gute Fabrik, macera oyunu Mutazione'nin çıkış tarihini duyurdu. Mutazione hangi platformda çıkış gerçekleştirecek?

Danimarkalı oyun geliştiricisi Die Gute Fabrik tarafından oluşturulan ilk olarak 2019 yılında çıkış yapan macera ve keşif oyunu Mutazione Xbox One ve Switch için çıkış yapacak.

Mutazione ilk olarak Eylül 2019'da PlayStation 4 ve PC (Steam) için çıkış gerçekleştirmişti. Türkçe arayüz desteği bulunan oyunun Xbox One ve Switch versiyonlarının 26 Mayıs tarihinde geleceği duyuruldu.

MUTAZIONE TANITIM YAZISI

Küçük kasaba dedikodusunun doğaüstü ile buluştuğu bir mutant pembe dizisi…

MUTAZIONE, ilgi çekici kişisel dramaların da hikâyenin büyük serüven kısmı kadar önemli olduğu, bir macera oyunudur.

Hasta büyükbabası Nonno'ya bakmak için Mutazione'nin tuhaf ve gizemli topluluğuna katılan 15 yaşındaki Kai olarak, Mutazione'yi keşfedin.

Yeni arkadaşlar edinin, müzikli bahçeler yetiştirin, barbekü ve grup geceleri ile tekne gezilerine katılın ve herkesi, her şeyin merkezinde olan tuhaf bir karanlıktan kurtarmak için son bir ruhani yolculuğa çıkın.

100 yıldan fazla bir süre önce meteor "Ay Ejderi" tropikal bir tatil beldesine çarptı. Yaşayanların çoğu ölürken, hayatta kalanlar garip mutasyonlar göstermeye başladılar... Kurtarma görevleri hızla geri çekildi ve mutasyona uğramış ortamda kalanlar, küçük ve yalıtılmış Mutazione topluluğunu kurdular.

Günümüze hızlı bir şekilde gelindiğinde, ölmekte olan büyükbabasının sağlık durumuna yardımcı olmak için Mutazione'ye gelen 15 yaşındaki Kai'yi oynuyorsunuz. Fakat işler göründüğü kadar basit değil... Nonno'nun Kai için başka planları var. Sır ve ihanet kazanları, dost canlısı topluluğun altında kaynıyor; ve Kai rüyasında ürpertici kuş benzeri bir figür görmeye devam ediyor.

Kıyamet gibi bir meteor yağmuruna dayanabilseler de küçük kasabalarında yaşanan drama dayanabilecekler mi?

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