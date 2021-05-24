Mutazione Xbox One ve Switch çıkış tarihi belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mutazione Xbox One ve Switch çıkış tarihi belli oldu!

Mutazione Xbox One ve Switch çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Akupara Games ve geliştirici Die Gute Fabrik, macera oyunu Mutazione'nin çıkış tarihini duyurdu. Mutazione hangi platformda çıkış gerçekleştirecek?

Danimarkalı oyun geliştiricisi Die Gute Fabrik tarafından oluşturulan ilk olarak 2019 yılında çıkış yapan macera ve keşif oyunu Mutazione Xbox One ve Switch için çıkış yapacak.

Mutazione ilk olarak Eylül 2019'da PlayStation 4 ve PC (Steam) için çıkış gerçekleştirmişti. Türkçe arayüz desteği bulunan oyunun Xbox One ve Switch versiyonlarının 26 Mayıs tarihinde geleceği duyuruldu.

MUTAZIONE TANITIM YAZISI

Küçük kasaba dedikodusunun doğaüstü ile buluştuğu bir mutant pembe dizisi…

MUTAZIONE, ilgi çekici kişisel dramaların da hikâyenin büyük serüven kısmı kadar önemli olduğu, bir macera oyunudur.

Hasta büyükbabası Nonno'ya bakmak için Mutazione'nin tuhaf ve gizemli topluluğuna katılan 15 yaşındaki Kai olarak, Mutazione'yi keşfedin.

Mutazione Xbox One ve Switch çıkış tarihi belli oldu!

Yeni arkadaşlar edinin, müzikli bahçeler yetiştirin, barbekü ve grup geceleri ile tekne gezilerine katılın ve herkesi, her şeyin merkezinde olan tuhaf bir karanlıktan kurtarmak için son bir ruhani yolculuğa çıkın.

100 yıldan fazla bir süre önce meteor "Ay Ejderi" tropikal bir tatil beldesine çarptı. Yaşayanların çoğu ölürken, hayatta kalanlar garip mutasyonlar göstermeye başladılar... Kurtarma görevleri hızla geri çekildi ve mutasyona uğramış ortamda kalanlar, küçük ve yalıtılmış Mutazione topluluğunu kurdular.

Günümüze hızlı bir şekilde gelindiğinde, ölmekte olan büyükbabasının sağlık durumuna yardımcı olmak için Mutazione'ye gelen 15 yaşındaki Kai'yi oynuyorsunuz. Fakat işler göründüğü kadar basit değil... Nonno'nun Kai için başka planları var. Sır ve ihanet kazanları, dost canlısı topluluğun altında kaynıyor; ve Kai rüyasında ürpertici kuş benzeri bir figür görmeye devam ediyor.

Kıyamet gibi bir meteor yağmuruna dayanabilseler de küçük kasabalarında yaşanan drama dayanabilecekler mi?

MUTAZIONE DUYURU FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Cahit Özkan Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Akalın Meltem Miraloğlu
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mutazione Xbox One ve Switch çıkış tarihi belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 09:51:05. #1.14#

title