Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı
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Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı" ifadelerinde bulundu.

Pandemi ile mücadelede kritik eşik aşılmaya çalışılırken, geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, korona tedbirlerine rağmen büyük katılımlarla gerçekleştirilmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki mutasyonlu virüs hakkında da konuştu.

"MUTASYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı" dedi.

"BULAŞTIRICILIĞI OLDUKÇA YÜKSEK"

Bakan Koca sözlerine şu şekilde devam etti:

"Oran yüzde 50 ila 95 arası değişiyor. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon var. Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması."

Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
HATİP YILDIZ: diyorlar ki halkımızın en önemli kozu virüse yakalanmamak. sonra derler ki esnemede bize uyulmadı halkımız rahat davrandı yav arkadaş bu halk mı hep suçlu kongreler mitingler nevrozlar bunları kimler izin verdi
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