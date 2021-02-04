Mutasyonlu virüs Türkiye'de görüldü mü? Mutasyonlu kaç ilde, hangi illerde var belli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada mutant virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurmuştu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı hakkında yeni bilgiler verdi. Peki, mutasyonlu virüs Türkiye'de görüldü mü? Mutasyonlu kaç ilde, hangi illerde var?

MUTASYONLU KAÇ İLDE, GÖRÜLDÜ?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23'e yükseldiğini ve çok daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada mutant virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurmuştu.

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini belirtti. Turan, virüslerin doğada var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat son günlerde özellikle İngiltere'deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor."