Mutasyona uğrayan Covid-19, Ürdün'e de sıçradı
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Mutasyona uğrayan Covid-19, Ürdün'e de sıçradı

27.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:41
Mutasyona uğrayan Covid-19, Ürdün'e de sıçradı

Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, ülkede 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, ülkede 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un daha bulaşıcı yeni türü farklı ülkelere yayılmaya devam ediyor. Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat yaptığı açıklamada, ülkede 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen evli bir çiftte mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini söyledi. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Obeidat, çifte sağlık izolasyonu önlemlerinin uygulandığını ve protokollere göre sağlık ekipleri tarafından takip edildiklerini belirtti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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