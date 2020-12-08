Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hayatı ve biyografisi! Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Üstündağ, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mustafa Üstündağ hakkında merak edilenler. Mustafa Üstündağ hayatı ve biyografisi. Mustafa Üstündağ kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mutafa Üstündağ merak konusu oldu. İşte Mutafa Üstündağ hakkında merak edilen Mutafa Üstündağ kimdir, Mutafa Üstündağ hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: Mersin

Boy: 1,74 m

Mustafa Üstündağ (d. 11 Şubat 1977, Mersin) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

Filmografisi

Sinema

• Aman Reis Duymasın - 2019

• Şeytan Tüyü - 2016

• Gulyabani - 2014

• Uzun Hikâye - 2012

• Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010

• Vay Arkadaş - 2010

• Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2010

• Abimm - 2009

• Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008

• Dilber'in Sekiz Günü

• Zeynep'in Sekiz Günü

• Zincirbozan - 2007

• Metropol Kabusu - 2003

• Neredesin Firuze - 2004

• Köçek - 2001

• Yolculuk - 2005

• Gülizar - 2004

• Emret Komutanım Şah Mat - 2007

• Ali'nin Sekiz Günü - 2008

• Vicdan

• Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

Diziler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)

• Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)

• Çukur - Kahraman Koçovalı (2017) (2020)

• Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)

• Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)

• Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)

• Uğurlanmış Arzular - (2013)

• Neyin Eksik

• Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

• Karanlıklar Çiçeği - (2012)

• İzmir Çetesi - Selami (2011)

• Cümbür Cemaat

• Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)

• Keje

• Bedel

• Yarım Elma (2002-2003)

• Yılan Hikâyesi

• Bizim Aile

• Aşka Sürgün

• Dikkat Bebek Var

• Uy Başuma Gelenler - Cemal

• Emret Komutanım - (2005)

• Zincir Bozan

• Hayalet

• Hayat Bilgisi - (2004)

• Yedi Numara

• Yersiz Yurtsuz

• Cennet Mahallesi