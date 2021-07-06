Mutabakat ne demek? Mutabakat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mutabakat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mutabakat ne demek? Mutabakat anlamı ne? İşte, Mutabakat kelimesin anlamı!