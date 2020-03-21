Mut'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Mersin'in Mut ilçesinde, kar örtüsü nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, kar örtüsü nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Kurtuluş, Çatalharman, Hacıahmetli Köylüleri Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yemleri, Darboğaz mevkisinde belirlenen noktalara yerleştirdi.

Dernek Başkanı Emre Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemlerin üyeler ve muhtarlar aracılığıyla toplandığını belirterek, "Yem olarak, buğday ve mısır ile fırınlardan getirilen bayat ekmekler seçildi. Kasaplardan da tavuk ve kemikler toplandı. Hava koşullarının kötü seyretmesi halinde yaban hayvanları için çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA