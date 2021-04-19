Mut'ta kaza: 2 yaralı
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Mut'ta kaza: 2 yaralı

Mut'ta kaza: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat SÖZERİ - Haberler | Güncel

MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonetin traktöre çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonetin traktöre çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-715 karayolu Yapıntı Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Seyfullah Murat Yalçın yönetimindeki 33AGV767 kamyonet, ara yoldan çıkan Aslan Murat yönetimindeki 33UE296 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Aslan Murat ile eşi Elif Murat yaralandı. Yaralılar Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. 


Mut'ta kaza: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖZERİ

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