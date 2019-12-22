Mut'ta istişare toplantısı yapıldı

22.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:44

Mersin'in Mut ilçesinde ilçe protokolünün katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesince organize edilen toplantıda, ilçedeki gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaymakam Muammer Köken, toplantıda yaptığı konuşmada, kısa süre önce ilçede göreve başladığını anımsattı.

Kurumlar arası iletişimin önemine dikkati çeken Köken, birlikte güzel çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Volkan Şeker ise ilçede yapılacak çalışmalar için her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

İstanbul Mutlular Derneği Başkanı Hasan Gezer de gelecek yıl İstanbul'da yapılacak Mersin Tanıtım Günlerinde ilçenin güzelliklerini öne çıkaracak çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA