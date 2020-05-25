Mut'ta fırtına meyve ağaçlarına zarar verdi Mersin'in Mut ilçesinde 3 gün boyunca süren kuvvetli fırtına, meyve ağaçlarına zarar verdi.

Mersin'in Mut ilçesinde 3 gün boyunca süren kuvvetli fırtına, meyve ağaçlarına zarar verdi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, zarar gören meyve bahçelerini gezerek üzüntüsünü dile getirdi. Kar, "3 gün boyunca kuvvetli bir şekilde esen fırtına meyve ağaçlarını kökünden kırmış. Ayrıca meyveleri yere dökmüş. Bu yılki emekler boşa gitti. Kökünden kırılan meyve ağaçlarının yenisini dikerseniz bile ürün alabilmek için en az 3-4 sene geçer" dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, bayram sonrası zarar tespiti yapacaklarını bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA