Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler bahçelerinin kışlık bakım çalışmalarına başladı.

Evren Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Dönmez, AA muhabirine ilçenin büyük çoğunluğunun tarımla geçimini sağladığını söyledi.

İlçede meyve yetiştiriciliğinin gelişmeye başladığını ifade eden Dönmez, bu dönemde çiftçilerin bahçelerinin bakımını yaptığını kaydetti.

Dönmez, bu dönemde yapılan bakımların bitkilerdeki hastalıklarla mücadele için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler