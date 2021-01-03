Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı
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Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı

03.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:12

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler bahçelerinin kışlık bakım çalışmalarına başladı.

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler bahçelerinin kışlık bakım çalışmalarına başladı.

Evren Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Dönmez, AA muhabirine ilçenin büyük çoğunluğunun tarımla geçimini sağladığını söyledi.

İlçede meyve yetiştiriciliğinin gelişmeye başladığını ifade eden Dönmez, bu dönemde çiftçilerin bahçelerinin bakımını yaptığını kaydetti.

Dönmez, bu dönemde yapılan bakımların bitkilerdeki hastalıklarla mücadele için önemli olduğunu belirtti.

Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı
Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı
Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı
Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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