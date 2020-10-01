Mut Kaymakamı Muammer Köken'den eğitime destek

Mut Kaymakamı Muammer Köken'in girişimleriyle Mut Mesleki Teknik Anadolu Lisesine CNC makinesi ve bilgisayar laboratuvarı kazandırıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken'in girişimleriyle Mut Mesleki Teknik Anadolu Lisesine CNC makinesi ve bilgisayar laboratuvarı kazandırıldı.

Okul Müdürü Mehmet Şahin, gazetecilere Kaymakam Köken'in geçen yıl okul ziyareti sırasında okulun eksikliklerini tespit ettiğini ve bunların temin edilmesi için gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

Şahin, Kaymakam Köken'in okula mobilya ve iç mekan tasarım alanında kullanılan CNC makinesi ve bilgisayar laboratuvarı kazandırdığını kaydetti.

Şahin, Kaymakam Köken'e eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler