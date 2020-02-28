Mut Kaymakamı Köken, muhtarlarla buluştu
Mut Kaymakamı Muammer Köken, daire amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, daire amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.
Kaymakam Köken, Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahallelerin güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet konularını görüştü.
Vatandaşlardan gelen sorunların yerinde incelenerek çözümlendiğini belirten Köken, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
Kaynak: AA