Mut Kaymakamı Köken, muhtarlarla buluştu
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Mut Kaymakamı Köken, muhtarlarla buluştu

Mut Kaymakamı Muammer Köken, daire amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

28.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:32
Mut Kaymakamı Köken, muhtarlarla buluştu

Kaymakamı , daire amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kaymakam Köken, Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahallelerin güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet konularını görüştü.

Vatandaşlardan gelen sorunların yerinde incelenerek çözümlendiğini belirten Köken, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

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