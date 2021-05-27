Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi
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Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kızılova Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan besicileri ziyaret etti.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kızılova Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan besicileri ziyaret etti.

Yaylada besicilerle bir araya gelen Erdoğan, geçen hafta kurt saldırısı nedeniyle hayvanları telef olan besicilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, küçükbaş hayvan üreticilerinin her yıl hayvanlarını otlatmak için çıktığı Kızılova yaylasına gelerek onlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Burada bulunan besicilerin ilçe ekonomisine ve hayvancılığına önemli katkılar sağladığının altını çizen Erdoğan, "En önemlisi asırlardır devam eden Yörük kültürünü yaşatıyorlar. Devletimizin her zaman onların da yanlarında olduğunu kendilerine belirttik. İstek ve taleplerini aldık. Rabbim tüm üreticilerimizin işlerini rast getirsin." dedi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de, mayısta Torosların eteklerine göç edip eylüle kadar bu bölgede yaşayan Yörük vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek misafirperverlikleri münasebetiyle teşekkür etti.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi
Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi
Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi
Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan Kızılova Yaylası'nda besicilerle bir araya geldi - Haberler
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