Musul Işid'den Temizlendi

Irak'ın en büyük kenti Musul'da terör örgütü IŞİD'i temizleme operasyonu tamamlanmak üzere. 17 Ekim 2016'dan bu yana süren operasyonların artık sonuna gelinirken, Iraklı askerler daha şimdiden zaferini ilan ederek sokaklarda kutlama yapmaya başladı.



Kadim Hüseyin, Federal Polis Memuru: "IŞİD lideri Musul'u vermeyeceğiz diyordu. Peki biz şu anda neredeyiz? Musul'un tam ortasındayız. Askerlerimiz şimdi Havca şehrine ve daha sonra da Ramadi'ye doğru yol alacak."



Suriye'nin Rakka kentini kendine başkent olarak ilan eden IŞİD, 2014 yılının Haziran ayında Musul'u ele geçirmişti.



Musul'da terör olaylarından dolayı bugüne kadar bir milyon vatandaş evlerini terk ederken son 3 yılda yedi bin sivil hayatını kaybetti. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere birçok kişi kamplarda ve derme çatma evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Musul, 2014 yılında IŞİD tarafından kuşatılmış ve örgütün sözde halifeliğinin başkenti olarak ilan edilmişti.



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Tags: IŞİDden Savaş Irak Musul temizlendi Gepost: 08 juli 2017