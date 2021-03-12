Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı
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Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı

12.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:01

İstanbul Beyoğlu'nda müşteri kılığına giren polis, değnekçilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'ta değnekçilik yapan kişilere operasyon düzenledi. Müşteri gibi davranarak, ücret pazarlığı yapan ekipler, A.A. ve İ.B., isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERALARDA

Şüphelilere bin 304 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan İ.B.'ye daha önce 5 kez, A.A.'ya ise 2 kez işlem yapıldığı tespit edildi. Öte yandan polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.

Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (16)
SAMİ: Polisten kaçış yok.
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RİZA: Yarın ayni yerde devam ederler. Yemin ediyorum ulkenin civisi çıkmış.
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ŞAKA MI: Para cezası kessen ne olur adam resmen hırsızlık yapıyor. İdari para cezası kesiyorsun.
Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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