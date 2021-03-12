Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'ta değnekçilik yapan kişilere operasyon düzenledi. Müşteri gibi davranarak, ücret pazarlığı yapan ekipler, A.A. ve İ.B., isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERALARDA

Şüphelilere bin 304 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan İ.B.'ye daha önce 5 kez, A.A.'ya ise 2 kez işlem yapıldığı tespit edildi. Öte yandan polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı