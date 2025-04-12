Müstakbel Damat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müstakbel Damat filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Müstakbel Damat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müstakbel Damat filmini izleyecek olanların merak ettiği Müstakbel Damat konusu nedir, Müstakbel Damat oyuncuları kimler ve Müstakbel Damat özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evlenmek isteyen Sema ile Hasan, bu niyetlerini Sema'nın ailesine anlatmak için Kıbrıs'a gider. Ancak telaşlı damat adayı yüzünden ailenin sakin yaşamı altüst olur.

OYUNCULAR : İLKER AYRIK, ERDAL ÖZYAĞCILAR, HANDE SORAL

Oyuncular

İlker Ayrık

Erdal Özyağcılar

Hande Soral

Nilgün Kasapbaşoğlu

Ayça Erturan

Suat Sungur

Ahu Sungur

Bilge Şen

Yücel Erten

Aykut Taşkın