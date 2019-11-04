Müstakbel Damat Filmi

04.11.2019 12:58

Sema ve Hasan'ın mutlu giden bir ilişkisi vardır. Ancak onların yaşamı Sema'nın hamile olduğunu öğrenmesi ile bambaşka bir hal alır. Apar topar evlilik hazırlıklarına başlayan çift, Sema'nın hamile olduğunu kimseye duyurmadan evlenmeyi planlar. Hasan'ın yapması gereken ilk iş ise Kıbrıs'ta oturan Sema'nın ailesi ile tanışmak ve onları bu evliliğe razı etmektir. Vakit geçmeden yola koyulan Hasan, yaşadığı türlü aksiliklere rağmen kayınperderi Çetin Ali'yi ikna edebilecek midir?

Yönetmen: İlker Ayrık

Senaryo: İlker Ayrık

Oyuncular: İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Bilge Şen, Suat Sungur, Ayça Erturan, Yücel Erten

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Müstakbel Damat

Yapımcı Firma: Pervasız Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 14.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com