Müstakbel Damat Filmi
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Sema ve Hasan'ın mutlu giden bir ilişkisi vardır. Ancak onların yaşamı Sema'nın hamile olduğunu öğrenmesi ile bambaşka bir hal alır. Apar topar evlilik hazırlıklarına başlayan çift, Sema'nın hamile olduğunu kimseye duyurmadan evlenmeyi planlar. Hasan'ın yapması gereken ilk iş ise Kıbrıs'ta oturan Sema'nın ailesi ile tanışmak ve onları bu evliliğe razı etmektir. Vakit geçmeden yola koyulan Hasan, yaşadığı türlü aksiliklere rağmen kayınperderi Çetin Ali'yi ikna edebilecek midir?
Yönetmen: İlker Ayrık
Senaryo: İlker Ayrık
Oyuncular: İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Bilge Şen, Suat Sungur, Ayça Erturan, Yücel Erten
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Müstakbel Damat
Yapımcı Firma: Pervasız Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 14.02.2020
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