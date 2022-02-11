Mustafi ne demek? Mustafi anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mustafi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mustafi anlamı ne? Mustafi ne demek?

MUSTAFİ NE DEMEK?

Müstafi kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Müstafi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre müstafi kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş

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