Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni vefat etti
Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni Osman Aydın, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni Osman Aydın, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Mustafakemalpaşa ilçesinin Büyükköy Mahallesi'nde 1921 yılında dünyaya gelen Osman Aydın, ilk görevini de 5 yıl süreyle burada yaptı. Daha sonra 35 yıl Devecikonağı Taş Mektep'de görev yaptıktan sonra emekli oldu. 3 çocuk 20 torun sahibi olan Aydın, 99 yaşında vefat etti. Köyünde defnedilen Aydın'ın cenazesine öğrencileri de katıldı. - BURSA