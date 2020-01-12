Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni vefat etti

12.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:27

Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni Osman Aydın, 99 yaşında hayatını kaybetti.



Mustafakemalpaşa ilçesinin Büyükköy Mahallesi'nde 1921 yılında dünyaya gelen Osman Aydın, ilk görevini de 5 yıl süreyle burada yaptı. Daha sonra 35 yıl Devecikonağı Taş Mektep'de görev yaptıktan sonra emekli oldu. 3 çocuk 20 torun sahibi olan Aydın, 99 yaşında vefat etti. Köyünde defnedilen Aydın'ın cenazesine öğrencileri de katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA