Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni vefat etti
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Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni vefat etti

Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni Osman Aydın, 99 yaşında hayatını kaybetti.

12.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:27
Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni vefat etti

'nın ilk eğitmeni , 99 yaşında hayatını kaybetti.


Mustafakemalpaşa ilçesinin Mahallesi'nde 1921 yılında dünyaya gelen Osman Aydın, ilk görevini de 5 yıl süreyle burada yaptı. Daha sonra 35 yıl Devecikonağı Taş Mektep'de görev yaptıktan sonra emekli oldu. 3 çocuk 20 torun sahibi olan Aydın, 99 yaşında vefat etti. Köyünde defnedilen Aydın'ın cenazesine öğrencileri de katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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