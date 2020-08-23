Mustafakemalpaşa'nın güzelliklerine hayran kaldılar
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Mustafakemalpaşa'nın güzelliklerine hayran kaldılar

Mustafakemalpaşa'nın güzelliklerine hayran kaldılar Mustafakemalpaşa ilçesi bu hafta sonu sanat, moda ve spor camiasının ünlü isimleri ile iş dünyasının Bursa'ya katma değer sağlayan iş insanlarını ağırladı.

23.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:28

Mustafakemalpaşa'nın güzelliklerine hayran kaldılar

BURSA - Mustafakemalpaşa ilçesi bu hafta sonu sanat, moda ve spor camiasının ünlü isimleri ile iş dünyasının Bursa'ya katma değer sağlayan iş insanlarını ağırladı.

Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği organizasyonu ile Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gezi turuna Galatasaray futbol takımının önceki dönem yöneticilerinden iş insanı Turgay Kıran, ünlü modacı Yaşariye Doğan, DOSAP, BOSİAD yöneticilerinden iş insanı Mustafa Barutçuoğlu, Bulgaristan Bursa Ticari Ateşkesi Aleksandr Aleksandrov, Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Ekici, Fatma Kocaman, çok sayıda iş insanı ve PAŞADER Başkanı Kıvanç Atmaca ile yönetimi katıldı.

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odasında kahvaltıyla başlayan programda oda başkanı Tekin Uzkınay misafirlere geçmişten günümüze ilçenin sanayileşme atılımlarını ve yeni kurulan tesislerle ekonomik gelişme sürecinde özellikle ilçenin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir ivme kazandığını söyledi. İlçenin tanıtımı ve ekonomik yönden büyümesi için her projede yer almaya hazır olduklarını belirten Uzkınay'a ünlü modacı Yaşariye Doğan'da destek mesajı verdi. Mustafakemalpaşa'nın tarihi ve kültürel miraslarını gezen heyet Suuçtu Şelalesi'ni yakından görme fırsatı bulurken 38 metre yükseklikten dökülen suyun altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Mustafakemalpaşa'nın değerleri ortaya çıkarılacak"

Bursa Fashion Week ekip yöneticisi modacı Yaşariye Doğan, ilçeyi ve güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek önemli değerlerin yer aldığını ve gerçekleştirilecek projelerde Mustafakemalpaşa'nın da dahil edilerek değerlerinin ortaya çıkarılacağını ifade etti. Mustafakemalpaşa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 71 yaşındaki iş insanı Turgay Kıran Suuçtu Şelalesi'ne ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını söyleyerek her yerde tanıtacağını belirtti.

PAŞADER olarak önceki yıl Bursa Fashion Week moda haftasında ilçenin tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kıvanç Atmaca "Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve insanlarının sıcaklığını yakından görme fırsatı bulmaları için misafirlerimizle birlikte bir dizi ziyaret programı düzenledik. misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman "Bursa'ya katma değer sağlayan iş insanlarını ilçemizde misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. İlçemizin tanıtımı için kim elini taşın altına koyuyorsa belediye olarak her projede varız" dedi.

Alanında ün yapmış birbirinden değerli isimleri ilçemizde misafir etmek, kadim şehrimizin tanıtımı için gerçekten çok önemli diyen Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici ise; "Tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak, daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapabileceğimiz projelerle adımızı dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarla ilçenin gelişmesi için tüm adımları atıyor her projeye destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Muradiyesarnıç Sosyal tesislerinde devam eden programın ardından ilçenin dünyaca ünlü markası meşhur Kemalpaşa peynir tatlısı üretimini de yakından gördü misafirler daha sonra ilçeden ayrıldı.

Mustafakemalpaşa'nın güzelliklerine hayran kaldılar

Kaynak: İHA

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