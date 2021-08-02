Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında
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Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında

Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kuruluşunun 140. yılını törenle kutladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kuruluşunun 140. yılını törenle kutladı.

Türkiye'nin ilk taşra belediyelerinden biri olan, 131 mahallesiyle Bursa'nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin kuruluşunun 140. yılı kutlandı. Törene Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, meclis üyeleri, daire amirleri ve belediye personeli ile vatandaşlar katıldı. Başkan Mehmet Kanar, "1881 yılında toprakla buluşan dev hizmet çınarı bugün 140 yaşına girdi. Ne mutlu bize dünyada birçok ülkenin tarihinden daha eski bir geçmişe sahibiz. Kökleri geçmişi, dalları geleceğe uzanan bu büyük Türk çınarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bu kutlu tarihin bir parçası olmaktan, yeni ve yeniden bir tarih yazmaktan, bu aziz millete hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Durmadan, dinlenmeden bu güzel ilçeye, bu güzel insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz, çalışacağız. Tek hedefimiz, bizden önceki büyüklerimiz, atalarımız gibi bugün yeniden tarih yazmak. Bunun için gündüzümüzü gecemize katıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarımız aziz milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için ailemizden özelimizden feragat ederek büyük bir mücadele ve gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Mustafakemalpaşa için milletimizin duası ve desteği, milletimize ve vatanımıza olan engin sevgimiz, Allah aşkımız ve inancımızla tükenmeyen bir mücadele sergiliyoruz" diye sözlerini sürdüren Başkan Mehmet Kanar, "Bizden önce bu kutsal hizmet bayrağını şan ve şerefle taşıyan, ismini sayamadığım dava adamını rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. 140 yıllık dev tarihin bir parçası olarak hayırla yad edilecek hizmetlerle tarih yazacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında
Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında
Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında
Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında
Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında
Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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