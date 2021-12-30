Mustafa Varank (1 Ocak 1976; Of, Trabzon), Türk bürokrat ve siyasetçidir. 10 Temmuz 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev almaktadır. Peki, Mustafa Varank kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var? Hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Mustafa Varank (1 Ocak 1976; Of, Trabzon), Türk bürokrat ve siyasetçidir. 10 Temmuz 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev almaktadır.

İlk yılları ve eğitimi

Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlköğrenimini İstanbul'daki Yedikule İlkokulu'nda, lise eğitimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl eğitimine devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Florida Eyaletindeki Tallahassee Community College'da ağ hizmetleri teknolojileri konusunda eğitim aldı. Yüksek lisansını İndiana Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünde yaptı. Ayrıca bu dönemde Florida Sate Üniversitesinde uzman, Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsünde araştırma görevlisi ve sistem yöneticisi olarak çalıştı.

Siyasî Kariyeri

2005 yılında ABD'de eğitimini tamamlayan Varank, Türkiye'ye döndü ve Başbakanlıkta göreve başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Varank'a büyükelçi ünvânı verildi. 2018 genel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 66. hükümette sanayi ve teknoloji bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'de görevi Faruk Özlü'den devraldı.

Kişisel hayatı

İyi derecede İngilizce bilen Varank, evli ve iki çocuk babasıdır.

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