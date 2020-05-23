Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler Bülent Ersoy'la aralarında husumet olan Mustafa Topaloğlu "Bülent Ersoy annesini kaybetti, zeytin dalı uzattınız mı? "sorusuna "Armut dalı uzatacaktım" diye yanıt verdi.

Bülent Ersoy'la aralarının kötü olduğu bilinen Mustafa Topaloğlu'na, Tahir Sarıkaya "Bülent Ersoy geçtiğimiz gün annesini kaybetti, aradınız mı? Ersoy'a zeytin dalı uzattınız mı?" diye sordu.

"ARMUT DALI UZATACAKTIM"

Topaloğlu bu soruya oldukça manidar bir cevap vererek "Zeytin dalı uzatmadım, armut dalı vardı. Armut dalını uzatacaktım annesi öldü başı sağ olsun diye..." ifadelerini kullandı.

ARALARINDAKİ TARTIŞMA

Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy için daha önce "Aslında Bülent Ersoy dünyada çok büyük bir sanatçı olacaktı. Ancak önünü kestiler" ifadelerini kullanmış ve Ersoy'un açtığı dava sonucunda 17 bin lira tazminat ödemek zorunda kalmıştı.