Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözleri! 'Sende Anlarsın' sözleri nelerdir?
Youtube trendlerde yer alan şarkılardan bir diğeri ise Sende Anlarsın şarkısı oldu. 8 Kasım'da yüklenen şarkı kısa sürede 350 bin izlenme ve 3 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak konusu oldu. Peki, Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözleri nelerdir? Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...
8 Kasım Pazartesi günü Youtube'a yüklenen Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda...
MUSTAFA TAŞ - SENDE ANLARSIN SÖZLERİ
Seni ben böyle severken
Ne oldu öyle çekip gittin
Seni ben böyle severken
Ne oldu böyle çekip gittin
*****
Hayalim vardı, düşlerim vardı
Ne oldu şimdi yarım kaldı
Hayalim vardı, düşlerim vardı
Ne oldu şimdi yarım kaldı
*****
Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına
Ben ağlasam yalvarsam ne fayda
Gün gelir sen de anlarsın ya beni
Ben öldürdüm içimde ki o seni
Ben öldürdüm içimde ki o seni
*****
Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına
Ben ağlasam yalvarsam ne fayda
Gün gelir sen de anlarsın ya beni
Ben öldürdüm içimdeki o seni
Ben öldürdüm içimdeki o seni
*****
Gönlümden düştün gözün aydın
Ağlamam artık bak caydım
Gönlümden düştün gözün aydın
Ağlamam artık bek caydım
*****
Yok olmaz senle bunu ben anladım
Ne oldu yine yar yarım kaldım
Yok olmaz senle bunu ben anladım
Ne oldu yine yar yarım kaldım
*****
Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına
Ben ağlasam yalvarsam ne fayda
Gün gelir sen de anlarsın ya beni
Ben öldürdüm içimdeki o sen
Ben öldürdüm içimdeki o seni
*****
Savaşacak gücüm mü var da g9eleyim yar yanına
Ben ağlasam yalvarsam ne fayda
Gün gelir sen de anlarsın ya beni
Ben öldürdüm içimdeki o seni
Ben öldürdüm içimdeki o seni
*****
Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına
Ben ağlasam yalvarsam ne fayda
Gün gelir sen de anlarsın ya beni
Ben öldürdüm içimdeki o seni
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