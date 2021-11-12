Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözleri! 'Sende Anlarsın' sözleri nelerdir?

8 Kasım Pazartesi günü Youtube'a yüklenen Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda...

MUSTAFA TAŞ - SENDE ANLARSIN SÖZLERİ

Seni ben böyle severken

Ne oldu öyle çekip gittin

Seni ben böyle severken

Ne oldu böyle çekip gittin

*****

Hayalim vardı, düşlerim vardı

Ne oldu şimdi yarım kaldı

Hayalim vardı, düşlerim vardı

Ne oldu şimdi yarım kaldı

*****

Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına

Ben ağlasam yalvarsam ne fayda

Gün gelir sen de anlarsın ya beni

Ben öldürdüm içimde ki o seni

Ben öldürdüm içimde ki o seni

*****

Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına

Ben ağlasam yalvarsam ne fayda

Gün gelir sen de anlarsın ya beni

Ben öldürdüm içimdeki o seni

Ben öldürdüm içimdeki o seni

*****

Gönlümden düştün gözün aydın

Ağlamam artık bak caydım

Gönlümden düştün gözün aydın

Ağlamam artık bek caydım

*****

Yok olmaz senle bunu ben anladım

Ne oldu yine yar yarım kaldım

Yok olmaz senle bunu ben anladım

Ne oldu yine yar yarım kaldım

*****

Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına

Ben ağlasam yalvarsam ne fayda

Gün gelir sen de anlarsın ya beni

Ben öldürdüm içimdeki o sen

Ben öldürdüm içimdeki o seni

*****

Savaşacak gücüm mü var da g9eleyim yar yanına

Ben ağlasam yalvarsam ne fayda

Gün gelir sen de anlarsın ya beni

Ben öldürdüm içimdeki o seni

Ben öldürdüm içimdeki o seni

*****

Savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına

Ben ağlasam yalvarsam ne fayda

Gün gelir sen de anlarsın ya beni

Ben öldürdüm içimdeki o seni

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