Mustafa Şentop: "Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur ettirmeyeceğiz" -...
Haberler » Güncel » Mustafa Şentop: "Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur ettirmeyeceğiz" -... - Haber

Mustafa Şentop: "Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur ettirmeyeceğiz" -...

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis...

25.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:56
Mustafa Şentop:

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni

TBMM Başkanı 'un konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Şentop, törende konuştu. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mustafa Şentop: "Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur ettirmeyeceğiz" -...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler