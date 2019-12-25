Mustafa Şentop: "17-25 Aralık girişimi sonrası alınan tedbirler, 15 Temmuz ihanetinin başarıya...
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Mustafa Şentop: "17-25 Aralık girişimi sonrası alınan tedbirler, 15 Temmuz ihanetinin başarıya...

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4.

25.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:16
Mustafa Şentop:

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni

TBMM Başkanı 'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Şentop, törende konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mustafa Şentop: "17-25 Aralık girişimi sonrası alınan tedbirler, 15 Temmuz ihanetinin başarıya...
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