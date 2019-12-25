Mustafa Şentop: "17-25 Aralık girişimi sonrası alınan tedbirler, 15 Temmuz ihanetinin başarıya...
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Şentop, törende konuştu. (2)