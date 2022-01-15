Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'ta paylaşıldı - Haberler
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Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'ta paylaşıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'i azarladı. Sarıgül'ün Çilesiz'i azarladığı anlar ise sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşıldı.

Türk siyasetinin renkli simalarından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şimdi de sosyal medya platformu TikTok'tan paylaşılan bir video ile adından söz ettirdi.

Mustafa Sarıgül, Giresun'da afişlerinin yeteri kadar dağıtılmadığını belirterek partisinin il başkanını azarladı. Sarıgül, "Kardeşim ben başarılı olmanızı istiyorum kusura bakmayın. Yani İl Başkanlığı'ndan sonra senin milletvekili olmanı istiyorum, bakan olmanı istiyorum. Ben bakıyorum ediyorum Giresun'da kaç tane afiş dağıtıldığına... Gece 2'de araştırma yaptırıyorum yok bir şey. Allah'ım çalışana, ter akıtana verir. Çalışmadan bir yere gelmek yok" ifadelerini kullandı.

Bu sırada TDP Giresun İl Başkanı'nın ise "O gece uyumadım sayın genel başkanım" diyerek kendisini savunmaya çalıştığı görüldü. Ancak Sarıgül'ün il başkanının bu savunması kabul etmediği ve daha da sinirlendiği görüldü.

"Bundan sonra sizin söylediğinizden daha çok çalışacağım" diyen il başkanına bir kez daha sitem eden Sarıgül, "Bunu söylerken bile daha çok çalışacağına inanmıyorum. Daha yüksek sesle söyle kardeşim" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'ta paylaşıldı

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