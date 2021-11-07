Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mustafa Sarıgül hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül kaç yaşında, nereli? Mustafa Sarıgül hayatı ve biyografisi!

Mustafa Sarıgül (d. 15 Kasım 1956; Güngören, İliç) Türk iş insanı ve siyasetçi. 1999-2014 yılları arasında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapmıştır.

Ekim 2020'de "Türkiye Değişim Hareketi"ne katıldı.

Sarıgül'ün, TBMM'de bir Milletvekili, İstanbul'da Direksiyon Sallamak ve kendi hayatını anlattığı Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla adlı üç kitabı bulunmaktadır. Şişli Meslek Yüksek Okulu mütevelli heyeti başkanlığını yapmaktadır.

İlk yılları

Süleyman ve Seher Sarıgül'ün torunu olan Mustafa Sarıgül'ün babası Hakkı Sarıgül, annesiyse Ayşe Ateş Sarıgül'dür. Erzincan'da doğup anne ve babasıyla birlikte Erzincan'dan ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir.

Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulunda başladı. Ailesinin İstanbul'a göç etmesi nedeniyle eğitimine İstanbul'da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

Çalışma yaşamı

Çalışma yaşamına Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğünde devam etti. Daha sonra Kamu görevinden ayrılarak ticaret yapmaya başladı.

Siyasî yaşamı

CHP dönemi

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı. Daha sonra Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterliği, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu süreler içinde CHP Kurultay Delegesi olarak Şişli İlçesinin temsil yetkisini kullandı.

SHP dönemi

1987 Genel Seçimlerinden önce yapılan ön seçimde en yüksek oyla liste başı olurken seçmenin kullandığı tercihli oyların da çoğunu alarak Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden TBMM 18. Dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Türkiye'nin en genç milletvekili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte parlamentoda görev yaptı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği, Türk Parlamenterler Birliği Üyeliği, Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyeliği, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Asbaşkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Şişli Belediye başkanlığı sırasında çok sayıda devlet başkanı tarafından ziyaret edilen Sarıgül, Romanya Cumhurbaşkanı tarafından üstün hizmet madalyası aldı.

TDH dönemi (2009-2010)

Kendi düşüncesine göre Türkiye'de yeni bir değişimci partiye ihtiyaç duyulduğunu söylediğinden yeni parti kurma çalışmalarına başladı.

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, %41'e yakın oyla CHP tarihinin en yüksek oyunu aldı.

Türkiye Değişim Partisi 20.12.2020 tarihinde dünya insanlığa saygı ve fakirlikle mücadele gününde Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştur. Kurucular kurulunun yaptığı ilk toplantıda oy birliğiyle genel Başkan seçilmiştir.