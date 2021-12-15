Esnaf, dert yandığı Mustafa Sarıgül'ün kendisine verdiği parayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cebinden çıkardığı 20 lirayı ziyaret ettiği esnafa takdim etti. Sarıgül, parayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan esnafa "1.5 sene sonra bu parayla başbakanlığa geleceksin" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerin başında gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak kestane satan bir esnafı ziyaret ettiği anların videosunu paylaştı.
CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKARTIP VERDİ
Videoda Sarıgül'ün derdini dinlediği esnafa daha sonra cebinden çıkardığı 20 lirayı takdim etti. Sarıgül, esnaftan verdiği 20 lirayı saklamasını ve bir buçuk yıl sonra başbakanlığa kendisiyle görüşmeye gelmesini istedi.
PARAYI GÖREN ESNAF ŞAŞIRDI
Sarıgül'ün verdiği 20 lirayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan esnaf, "Bunu hatıra olarak saklayacağım" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.
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