Esnaf, dert yandığı Mustafa Sarıgül'ün kendisine verdiği parayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerin başında gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak kestane satan bir esnafı ziyaret ettiği anların videosunu paylaştı.

CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKARTIP VERDİ

Videoda Sarıgül'ün derdini dinlediği esnafa daha sonra cebinden çıkardığı 20 lirayı takdim etti. Sarıgül, esnaftan verdiği 20 lirayı saklamasını ve bir buçuk yıl sonra başbakanlığa kendisiyle görüşmeye gelmesini istedi.

PARAYI GÖREN ESNAF ŞAŞIRDI

Sarıgül'ün verdiği 20 lirayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan esnaf, "Bunu hatıra olarak saklayacağım" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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