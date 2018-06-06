Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın 10 Yıllık Evlilikleri 15 Dakikada Bitti

Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal'ın 10 yıllık evliliği bugün birlikte geldikleri Beykoz Adliyesi'nde "anlaşmalı" olarak sona erdi. Çiftin aralarında hazırladıkları protokole göre Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Emina Sandal'ın avukatı Salim Baki şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Avukat Baki, boşanma dilekçesiyle birlikte boşanma protokolünü de mahkemeye sundu. Çift saat 13.40 sıralarında adliyeye geldi. Taraflar mahkemede boşanma isteklerini bir kez daha tekrarladılar. Türk Medeni Kanunu'nun 166'ıncı maddesine göre "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle" boşanmalarına karar verilmesini istediler.

10 YILLIK EVLİLİK 15 DAKİKADA BİTTİ

Emina Sandal duruşmada çocukların velayetinin kendisinde olacağını belirtti. Mustafa Sandal'ı da avukat Aydın Kurban temsil etti. 15 dakika süren duruşmada, mahkeme boşanma protokolü çerçevesinde çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

SIRBİSTAN'DA 250 BİN AVROYA EV ALACAK

Mahkemeye sunulan boşanma protokolüne göre çiftin 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğun velayeti anneye verilecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki evin üçte iki hissesi Emina Sandal'a devredilecek. Boşanmanın kesinleşmesiyle müşterek en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. Bu paranın üçte biri Mustafa Sandal'a üçte ikisi Emina Sandal'a ödenecek. Emina Sandal'a ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları müşterek çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde Mustafa Sandal, Emina Sandal adına Sırbistan'da 250 bin avro değerinde bir konut satın alacak.

ÇOCUKLARIN TÜM MASRAFLARINI MUSTAFA SANDAL KARŞILAYACAK

Tarafların ortaklaşa aldığı "Songwritter" isimli tekne, 3 ayda bir Emina Sandal'ın kullanımına verilecek. Teknenin tüm giderleri ise Sandal tarafından karşılanacak. Baba müşterek iki çocuk için 5'er bin liradan 10 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Yine yıllık çocuklar için 60 bin lira tatil parasını Mustafa Sandal ödeyecek. Çocukların eğitim ve diğer masrafları baba tarafından karşılanacak. Emina Sandal istediği zaman Mustafa Sandal çocuklara ve boşandığı eşi Emina Sandal'a araç kiralayacak. Emina Sandal'a 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa Mustafa Sandal'ın araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak. Tarafların bunların dışında birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da mal rejimine dayalı alacakları olmayacak.