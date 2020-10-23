Mustafa Sandal'dan o iddialara yanıt: Öyle bir şey olur mu?
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Mustafa Sandal'dan o iddialara yanıt: Öyle bir şey olur mu?

23.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:33
Mustafa Sandal'dan o iddialara yanıt: Öyle bir şey olur mu?

Bir mekanda toplantı yapan Mustafa Sandal, çıkışta aracıyla ilgili sorulara "Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz" yanıtını verdi.

Bir mekanda toplantı yapan Mustafa Sandal, çıkışta aracıyla ilgili sorulara "Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz" yanıtını verdi. Şarkıcının aracı için evine şarj istasyonu yaptırdığı da öğrenildi.

Mustafa Sandal'a ayrıca eski eşi Emina Jahovic ile aralarında küslük olup olmadığı soruldu. Yanıtı şöyle oldu: "Öyle şey olur mu? Bizim çocuklarımız var. Yaman ile Yavuz'umuz var. O açıdan ömür boyu bağlantıdayız." 

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Kaynak: Hürriyet

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