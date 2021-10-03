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Mustafa Keser: Merak edilen her şeyi açıklayacağım!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Mustafa Keser: Merak edilen her şeyi açıklayacağım!

Star TV'de yayınlanan 'Benzemez Kimse Bize' ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Star TV'de yayınlanan ' Benzemez Kimse Bize' ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Usta sanatçılar Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunuculuğunu yaptığı müzik programı sadece iki bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Önceki gece sahne aldığı Ataköy Nossa Costa çıkışı görüntülenen Mustafa Keser, sosyal medyada Bülent Ersoy'u hedef alan paylaşımı ile ilgili soruları yanıtladı.

"OLAY YARATACAK AÇIKLAMALAR"

Ünlü şarkıcı, "Bir hafta sonra bu hususta olay yaratacak açıklamalarım olacak. Paylaşımdan sonra Bülent Hanım'la görüşmedim. Hadise yeni. Program kaldırıldı. Gerekli olanı sosyal medyadan yazdım. Bülent Hanım'la ilgili çarpıcı açıklamaları daha sonra yapacağım. Bütün Türkiye şoke olacak" dedi.

Sanatçı, gazetecilerin, "İlk programda Bülent Hanım hakkında bir çok şey yazıldı. Alkollü olduğu iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Konuşmalarınız bu yönde mi olacak?" sorusunu da cevapladı.

"Her şeyle ilgili konuşacağım. Programla ilgili, başka şeylerle ilgili. O basın toplantısında gelen bütün soruların cevabını bulacaksınız. Zaten kendisiyle ilgili ne dediysek orada yazıyor."

"ERSOY'UN YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN KAYNAKLANDI"

Mustafa Keser, Instagram hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim..."

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