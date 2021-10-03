Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak - Haberler Magazin
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Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, Benzemez Kimse Bize programının sona ermesinin nedeni olarak Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumlarını sebep göstermişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Keser, "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı sadece 2 bölüm yayında kalabildi. Programa son verilmesinin nedenini sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Keser, bütün aksaklıkların Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklandığını söylemişti.

"OLAY YARATACAK AÇIKLAMALAR YAPACAĞIM"

Ataköy'de sahne aldığı bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile yaşadığı olaylar hakkında konuştu. Televole mikrofonlarına yaptığı açıklamada Keser, "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.

BÜLENT ERSOY HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy ile sunduğu programın sona ermesiyle ilgili Instagram'dan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur. Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak
Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
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Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

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Haber: Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak - Haberler Magazin
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