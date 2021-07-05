Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alçak saldırı! Provokatörler yine iş başında

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından bir TikTok kullanıcısının, Atatürk fotoğrafına zarar vererek, terör örgütü propagandası yaptığı anları paylaştı. Çıray, "O ayağı bulacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından TikTok'ta Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik provokatif saldırı anlarını paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPTI

TikTok'ta yayınlanan videoda, bir şahsın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına zarar verdiği görülüyor. Şahsın videosunda da terör örgütü propagandası içeren detaylara da yer verdiği kaydedildi.

"O AYAĞI BULACAĞIZ"

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Partili Çıray ise, görüntüler hakkında "O ayağı bulacağız" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Atatürk'e yönelik provokatif saldırıyı gerçekleştiren kişinin cezalandırılması talebinde bulundu.