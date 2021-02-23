Mustafa Kartoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Kartoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar Mustafa Kartoğlu'nun hayatını ve biyografisini merak ediyor. Peki, Mustafa Kartoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gazeteci Mustafa Kartoğlu hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

Mustafa Kartoğlu kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Kartoğlu hayatı ve biyografisi haberimizde...

MUSTAFA KARTOĞLU KİMDİR?

Mustafa Kartoğlu 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Rizelidir. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Mustafa Kartoğlu doğum tarihi : 1968

Mustafa Kartoğlu kaç yaşında : 52 yaşında

Mustafa Kartoğlu mesleği ne : Gazeteci, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Kartoğlu nereli : Rize

Mustafa Kartoğlu, bir dönem kurumsal basın müşavirliği görevinde bulunmuş akabinde, Yeni Şafak, Akşam ve Star gazeteleri bünyesinde görevler üstlenmiştir. Mustafa Kartoğlu, geçmişten günümüze muhabir, editör, haber müdürü, yazı işleri müdür ve genel yayın yönetmen yardımcılığı gibi bir çok görevde bulunmuştur.

Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'dir.