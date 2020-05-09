Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Kanal 7'de Ramazan programı yapan Prof. Dr. Mustafa Karataş'a bir izleyici "İnsanların Mars'a koloni kuracağı söylentileri var. Bu durumda Mars'ta bir Müslüman hac vazifesini nasıl yapacak?" sorusunu yöneltti. Sorulan soru ve Karataş'ın verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kanal 7'de Mustafa Karataş'ın "Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına gelen bir izleyici sorusu ve Karataş'ın yanıtı dikkat çekti.

Programa telefonla katılan bir izleyici Mustafa Karataş'a "İnsanların Mars'a koloni kuracağı söylentileri var. Bu durumda Mars'ta bir Müslüman hac vazifesini nasıl yapacak?" diye sordu.

MUSTAFA KARATAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Prof. Dr. Mustafa Karataş ise soruya verdiği yanıtta "Hac'cın iki şartı var. Birincisi zengin olmak. İkincisi ise yol bulmak. Kuran'ı Kerim'de haccın farziyeti zenginlikten çok 'oraya gitmeye güç yetirene hac farzdır' diyor. Eğer Mars'tan gelip gitmek mümkün değilse hac farz olmaz" dedi.