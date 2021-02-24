Mustafa Hoş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Zonguldak'ta yerel İnanış gazetesi ve Günaydın muhabirliği yaptı. Günaydın GazetesiAnkara büroda muhabir haber müdür olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul'da Star Tv kanal 6 televizyonlarında haber müdürü ve yayın koordinatörü ve genel yayın yönetmenigörevini yürütmüştür. Gazeteci, televizyoncu, yazar olan Mustafa Hoş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Hoş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA HOŞ KİMDİR?

Mustafa Hoş, gazeteci, televizyoncu, yazar.

Mustafa Hoş, gazeteciliğe Zonguldak'ta başladı. Zonguldak'ta yerel İnanış gazetesi ve Günaydın muhabirliği yaptı. Günaydın GazetesiAnkara büroda muhabir haber müdür olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul'da Star Tv kanal 6 televizyonlarında haber müdürü ve yayın koordinatörü ve genel yayın yönetmenigörevini yürüttü.

Tv8 kanalının kurucu kadrosunda görev aldı. Metin Uca ile Günaydın Türkiye ve Pişti gibi programları hayata geçirdi. 24 kanalını kurdu ,genel müdürlüğünü yaptıhaber televizyonculuğunda yeni bir dönemi başlatan moderatör sistemini hayata geçirdi.24 kanalından baskı gelince de istifa etti.

"Zamanın Ruhuna Rağmen", "Abluka" " Bigboss "ve"Çığlık" kitaplarını yazdı.Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek hayat öyküsünü yazdığıBigboss kitabından dolayı hakkında 5 tane dava açıldı. Toplamda 10 yıl hapis cezası ile yargılanıyor ve 200 bin lira tazminat isteniyor.